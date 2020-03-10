Путин согласился обнулить свои президентские сроки. Главное из его выступления перед депутатами (вдруг вы не смотрели)

Александр Неменов / AFP / Scanpix / LETA

Я приехал в Госдуму обсудить поправки, потому что я их инициировал и потому что они носят принципиальный характер. Ситуация в мировой политике и экономике сложная, «еще коронавирус прилетел», «цены на нефть пляшут и прыгают». Этот период мы пройдем достойно, но в мире есть те, кто хочет сдержать Россию. Внутри страны тоже многое пока сделано «на живую нитку».

Относительно досрочных выборов в Госдуму я думаю так. Если россияне одобрят поправки в Конституцию, то Госдума должна получить расширенные полномочия немедленно. Существующий состав Госдумы имеет право их принять. Если в парламенте нет консенсуса (а мне председатель Госдумы сказал, что его нет) по вопросу досрочных выборов, я не вижу в них необходимости.

Сильная президентская вертикаль для России «абсолютно необходима». Парламентская форма правления для нас не подходит: из-за нее в других странах годами не могут сформировать правительство. А наделение других органов — Госсовета или Совбеза — полномочиями президентского характера не имеет ничего общего с демократией и приведет к двоевластию.

Звучало предложение продлить срок моих полномочий, если россияне проголосуют за такую поправку. Но тогда полномочия будут продлены на безальтернативных выборах, а альтернатива должна быть. Отменить ограничение по президентским срокам формально можно было бы: когда страна проходит через испытания («а мы еще не все преодолели после развала Союза»), стабильность должна быть в приоритете. Но мы вносим поправки в Конституцию хотя бы лет на 30-50, и в этой перспективе общество должно иметь гарантии смены власти. Вариант с обнулением президентских сроков возможен. Но только если Конституционный суд скажет, что такая поправка не противоречит Конституции. И если ее одобрят россияне. «Как вы, дорогие друзья, решите — так и будет».

Мы сделаем для России еще много хорошего. «Во всяком случае до 2024 года. А там видно будет» (смех в зале).

Полностью выступление Владимира Путина в Госдуме можно посмотреть здесь.

Ольга Корелина