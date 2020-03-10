Валентина Терешкова предложила не ограничивать президентские сроки Путина. Вот ее выступление в Госдуме

Госдума 10 марта рассматривала во втором чтении поправки в Конституцию. В ходе обсуждения слово попросила депутат от «Единой России» Валентина Терешкова, которая крайне редко выступает в Госдуме. Терешкова призвала «или вообще убрать ограничения по числу президентских сроков в Конституции, или <…> заложить в законе возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность, уже в соответствии с обновленной Конституцией». Путин собрался позже 10 марта приехать в Госдуму и лично выступить перед депутатами.

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