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Валентина Терешкова предложила не ограничивать президентские сроки Путина. Вот ее выступление в Госдуме
2 минуты
12:31, 10 марта 2020
Госдума 10 марта рассматривала во втором чтении поправки в Конституцию. В ходе обсуждения слово попросила депутат от «Единой России» Валентина Терешкова, которая крайне редко выступает в Госдуме. Терешкова призвала «или вообще убрать ограничения по числу президентских сроков в Конституции, или <…> заложить в законе возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность, уже в соответствии с обновленной Конституцией». Путин собрался позже 10 марта приехать в Госдуму и лично выступить перед депутатами.
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