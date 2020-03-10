Путин никуда не уходит. Онлайн «Медузы»

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Что случилось. Госдума приняла во втором чтении законопроект о внесении поправок в Конституцию. Перед этим была принята поправка об обнулении президентских сроков Владимира Путина, которую с утра предложила депутат от «Единой России» Валентина Терешкова. Поправку приняли через двадцать минут после официального внесения. Перед этим Владимир Путин, выступая перед депутатами, поддержал идею обнуления своих сроков при условии, что Конституционный суд сочтет это не противоречащим основному закону. Эта поправка позволит Путину оставаться президентом до 2036 года.

Что еще случилось. Терешкова предлагала убрать ограничение о количестве президентских сроков из Конституции. Владимир Жириновский предлагал провести досрочные парламентские выборы 20 сентября 2020 года. Владимир Путин заявил о несогласии с этими идеями, и они не вошли в итоговый текст законопроекта.