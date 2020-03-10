Ура, новости не про коронавирус! Депутат «Единой России» Валентина Терешкова предложила внести в Конституцию поправку об обнулении президентских сроков. Благодаря этой поправке Владимир Путин сможет остаться президентом навсегда. Однопартийцы Терешковой заявили о готовности поддержать ее предложение, члены КПРФ выступили против.

Путин сам приехал в Госдуму, чтобы обсудить поправку о президентских сроках. Во время выступления он заявил, что сможет баллотироваться на выборах 2024 года. Но только если эту поправку поддержат граждане России и Конституционный суд.

Ну а пока мы ждем дальнейших новостей, посмотрите на свежие мемы.

«Медуза» проверила: на самом деле такие коты есть! Но их, увы, все меньше.