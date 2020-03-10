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Путин — вечный президент. А Терешкова в космос летала и ограничений не видала 🚀 Только мемы об обнулении президентских сроков
Источник: Meduza
Ура, новости не про коронавирус! Депутат «Единой России» Валентина Терешкова предложила внести в Конституцию поправку об обнулении президентских сроков. Благодаря этой поправке Владимир Путин сможет остаться президентом навсегда. Однопартийцы Терешковой заявили о готовности поддержать ее предложение, члены КПРФ выступили против.
Путин сам приехал в Госдуму, чтобы обсудить поправку о президентских сроках. Во время выступления он заявил, что сможет баллотироваться на выборах 2024 года. Но только если эту поправку поддержат граждане России и Конституционный суд.
Ну а пока мы ждем дальнейших новостей, посмотрите на свежие мемы.
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