Похоже, Владимир Путин останется президентом России еще долгие-долгие годы. Во время выступления в Госдуме он заявил, что сможет баллотироваться на выборах 2024 года. Но только если поправку об обнулении президентских сроков поддержат граждане России и Конституционный суд (а в этом уже никто не сомневается).

У всех важных исторических событий несомненно должен быть свой саундтрек. И в случае с обнулением сроков Путина это песня российского рэпера Кравца «Обнуляй», вышедшая еще в 2011 году.

Обнуляй Kravz — Topic

Кравц, конечно, читал о любви, а не о политике, но его трек вполне себе описывает ситуацию с поправками и возможными сроками Путина. Кроме того, в припеве упоминается рай — возможно, тот самый, который президент в октябре 2018 года пообещал россиянам.

«Все, что было до меня, обнуляй.

Жизнь — море, ща поныряем!

Только ты, давай, мне доверяй,

И мы телепортом с тобой прямо в рай».

Как всегда все началось с шуток в твиттере

И самое главное!

А вот что теперь пишут в комментариях под песней

«М-м-м, звонок Путина»

«Тоже не знал в 2011-м, что это песня про президентский срок?»

«Обнулили».

Что теперь предлагают обнулить (помимо президентских сроков)

Бонус! Как научиться играть «Обнуляй» на гитаре

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Фото в анонсе: Сергей Карпухин / Reuters / Scanpix / LETA