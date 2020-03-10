У Путина появился новый гимн. И это хит 2011 года «Обнуляй» (жизнь — море, ща поныряем!)
Похоже, Владимир Путин останется президентом России еще долгие-долгие годы. Во время выступления в Госдуме он заявил, что сможет баллотироваться на выборах 2024 года. Но только если поправку об обнулении президентских сроков поддержат граждане России и Конституционный суд (а в этом уже никто не сомневается).
У всех важных исторических событий несомненно должен быть свой саундтрек. И в случае с обнулением сроков Путина это песня российского рэпера Кравца «Обнуляй», вышедшая еще в 2011 году.
Кравц, конечно, читал о любви, а не о политике, но его трек вполне себе описывает ситуацию с поправками и возможными сроками Путина. Кроме того, в припеве упоминается рай — возможно, тот самый, который президент в октябре 2018 года пообещал россиянам.
«Все, что было до меня, обнуляй.
Жизнь — море, ща поныряем!
Только ты, давай, мне доверяй,
И мы телепортом с тобой прямо в рай».
Как всегда все началось с шуток в твиттере
И самое главное!
А вот что теперь пишут в комментариях под песней
- «М-м-м, звонок Путина»
- «Тоже не знал в 2011-м, что это песня про президентский срок?»
- «Обнулили».
Что теперь предлагают обнулить (помимо президентских сроков)
Бонус! Как научиться играть «Обнуляй» на гитаре
Фото в анонсе: Сергей Карпухин / Reuters / Scanpix / LETA