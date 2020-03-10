Госдума готовится принять во втором чтении законопроект о внесении поправок в Конституцию. Владимир Жириновский предлагает включить туда поправку о досрочных выборах в Думу. Валентина Терешкова выдвигает другую идею: отменить ограничение на количество президентских сроков или хотя бы обнулить их для действующего президента. Спикер Вячеслав Володин говорит, что это требует дополнительных консультаций с президентом и с лидерами фракций — и сразу же объявляет перерыв, чтобы позвонить Путину. Через час Путин приезжает в Госдуму и произносит речь. В досрочных выборах он не видит необходимости. В отмене ограничения на количество президентских сроков — тоже: общество должно иметь гарантии смены власти. А вот обнулить сроки самого Путина можно, но только если это поддержит Конституционный суд. Путин завершает речь под аплодисменты и уезжает. Поправку о досрочных выборах отзывают, поправку об обнулении сроков принимают. Если КС не выступит против президента, Путин сможет остаться у власти до 2036 года.

Григорий Левченко Фото в анонсе: Павел Головкин / AP / Scanpix / LETA