Депутат Валентина Терешкова предложила внести поправку об обнулении президентских сроков. «Единая Россия» согласилась ее поддержать

Депутат от «Единой России» Валентина Терешкова предложила внести в законопроект об изменениях в Конституцию поправку об обнулении президентских сроков.

По мнению Терешковой, необходимо или вообще убрать ограничения, или, «если этого потребует ситуация и этого захотят люди, заложить в законе возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что это предложение необходимо обсудить с лидерами думских фракций, а также узнать мнение действующего президента по этому поводу. После этого в заседании объявили перерыв.

Глава фракции «Единой России» Сергей Неверов уже заявил о готовности поддержать поправку.

Действующая редакция Конституции предполагает запрет одному человеку занимать президентское кресло более двух сроков подряд. Владимир Путин в 2018 году был избран второй раз подряд (четвертый — всего), его полномочия должны закончиться в 2024 году.