КПРФ отказалась поддержать поправку об обнулении президентских сроков

Фракция КПРФ в Госдуме не согласна с поправкой об обнулении президентских сроков. Об этом «Интерфаксу» заявил депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко.

«Мы всегда высказывались против снятия ограничений по числу президентских сроков, которые может занимать один и тот же человек», — сказал Ющенко.

«Мы это поддерживать не будем. Я считаю, что [предложение Терешковой] лишнее. Мое личное мнение как историка, что это очередной конституционный переворот, просто тихий по сравнению с прошлым. <…> То, что сегодня происходит, кроме как политическим шулерством, не назовешь никак», — заявила «Медузе» депутат от КПРФ Вера Ганзя.

Ранее лидер КПРФ, депутат Госдумы Геннадий Зюганов заявил, что его фракция воздержится от голосования по поправкам в Конституцию во втором чтении.

Обновлено. Фракция КПРФ поддержит поправку о проведении досрочных выборов Госдумы, сообщил Ющенко «Интерфаксу».

Поправку об обнулении президентских сроков в законопроект об изменениях в Конституцию предложила внести депутат от «Единой России» Валентина Терешкова. «Единая Россия» согласилась ее поддержать. Для обсуждения инициативы Терешковой 10 марта в Госдуму приедет Владимир Путин.

Действующая редакция Конституции предполагает запрет одному человеку занимать президентское кресло более двух сроков подряд. Владимир Путин в 2018 году был избран второй раз подряд (четвертый — всего), его полномочия должны закончиться в 2024 году.

Ранее Путин предложил убрать из Конституции оговорку «подряд» относительно президентских сроков. Если эту поправку утвердят, один и тот же человек не сможет занимать должность президента дольше двух сроков. Путин заявлял, что число президентских сроков необходимо ограничить ради сменяемости власти в России.