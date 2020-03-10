Путин приехал в Госдуму, чтобы обсудить поправку об обнулении своих президентских сроков

Обновление. В 15:17 мск Владимир Путин приехал в Госдуму.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин проинформировал президента РФ Владимира Путина о предложенных депутатами поправках в Конституцию.

10 марта после 15:00 президент приедет в Госдуму для обсуждения этих инициатив, сообщает РИА Новости.

Путин выступает перед депутатами после предложения Терешковой обнулить президентский срок — LIVE RT на русском

Ранее депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила внести в Конституцию поправку об обнулении президентских сроков Путина или снятия ограничения на переизбрания. Фракция «Единой России» уже заявила о готовности поддержать поправку.

Также 10 марта депутаты вынесли на обсуждение поправку о проведении в сентябре 2020 года досрочных выборов в Госдуму.