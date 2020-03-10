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От «не обсуждается» до «будем рассматривать». Как за полтора месяца изменилась позиция спикера Госдумы о досрочных выборах ¯\_(ツ)_/¯
10:44, 10 марта 2020
Источник: Meduza
Депутат от «Единой России» Александр Карелин 10 марта
объявил
, что вносит на рассмотрение Госдумы поправку о проведении досрочных парламентских выборов. Поправку о выборах обсудят во время второго чтения законопроекта об изменениях в Конституцию, которое состоится позднее в этот же день. Предполагается, что выборы пройдут после общенародного голосования по поправкам в Основной закон. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что поправка Карелина о выборах будет рассмотрена. В январе Володин говорил, что возможность досрочных выборов в Госдуме не обсуждается, а
такую тему «вбросило»
агентство Bloomberg.
Фото в анон
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