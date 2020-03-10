Перейти к материалам
новости

От «не обсуждается» до «будем рассматривать». Как за полтора месяца изменилась позиция спикера Госдумы о досрочных выборах ¯\_(ツ)_/¯

Источник: Meduza
Депутат от «Единой России» Александр Карелин 10 марта <a href="https://tass.ru/politika/7935079" target="_blank">объявил</a>, что вносит на рассмотрение Госдумы поправку о проведении досрочных парламентских выборов. Поправку о выборах обсудят во время второго чтения законопроекта об изменениях в Конституцию, которое состоится позднее в этот же день. Предполагается, что выборы пройдут после общенародного голосования по поправкам в Основной закон. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что поправка Карелина о выборах будет рассмотрена. В январе Володин говорил, что возможность досрочных выборов в Госдуме не обсуждается, а <a href="https://www.pnp.ru/politics/vyacheslav-volodin-prokommentiroval-temu-dosrochnykh-vyborov-v-gosdumu.html" target="_blank">такую тему «вбросило»</a> агентство Bloomberg.
Депутат от «Единой России» Александр Карелин 10 марта объявил, что вносит на рассмотрение Госдумы поправку о проведении досрочных парламентских выборов. Поправку о выборах обсудят во время второго чтения законопроекта об изменениях в Конституцию, которое состоится позднее в этот же день. Предполагается, что выборы пройдут после общенародного голосования по поправкам в Основной закон. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что поправка Карелина о выборах будет рассмотрена. В январе Володин говорил, что возможность досрочных выборов в Госдуме не обсуждается, а такую тему «вбросило» агентство Bloomberg.

Фото в анон