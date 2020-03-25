Путин предложил пакет антикризисных мер из-за коронавируса. Список

Алексей Дружинин / пресс-служба президента РФ / ТАСС / Scanpix / LETA

Президент Владимир Путин 25 марта выступил с обращением к гражданам России из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19. В ходе выступления, которое транслировали центральные телеканалы, глава государства объявил о переносе голосования по поправкам в Конституцию (новую дату определят позже), а также назвал дополнительные меры поддержки граждан и бизнеса во время кризиса. Вот список этих мер.

Каникулы

Сделать неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением зарплаты. Экстренные службы, медицинские учреждения, аптеки, магазины и банки будут работать.

Поддержка граждан

В течение шести месяцев автоматически продлевать все пособия и льготы для граждан.

В течение трех месяцев платить семьям, имеющим право на материнский капитал, по пять тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка не старше трех лет.

На месяц раньше начать выплаты для семей с детьми от трех до семи лет — не с июля, а с июня.

До конца года установить норму выплаты по больничному вне зависимости от стажа на уровне . Сейчас он составляет 12 130 рублей.

Увеличить пособие по безработице до уровня МРОТ.

Начислить выплаты к 75-летию Победы досрочно, в апреле.

Ввести каникулы по потребительским и ипотечным кредитам без штрафных санкций для людей, чей доход сократился более чем на 30%.

Поддержка бизнеса

Пролонгировать кредиты для предпринимателей, занятых в отраслях экономики, пострадавших из-за коронавируса.

Сделать процедуру банкротства «посильной и необременительной».

Дать малому и среднему бизнесу отсрочку по уплате всех налогов, кроме НДС, на ближайшие шесть месяцев.

Предоставить отсрочку по уплате страховых взносов в социальные фонды.

Дать компаниям малого и среднего бизнеса, оказавшимся в сложной ситуации, отсрочку по выплате кредитов на шесть месяцев.

Ввести на шесть месяцев мораторий на подачу заявлений о банкротстве компаний, пострадавших из-за коронавируса, и взыскании долгов и штрафов с них.

Снизить с 30% до 15% размер страховых взносов работников, чья зарплата , на долгосрочный период.

Новые налоги

Обложить налогом в 15% доход в виде процентов и дивидендов, который выводят из России на офшорные счета.

Обложить налогом в 13% доход физических лиц с банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги, если объем этих вкладов и инвестиций превышает миллион рублей.

Ольга Корелина, Александр Бакланов