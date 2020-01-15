Путин объявил о выплатах материнского капитала за первого ребенка

Программа материнского капитала будет распространена на рождение первого ребенка. Об этом объявил Владимир Путин в послании Федеральному собранию, которое транслируют в прямом эфире российские телеканалы. Новые правила Путин предлагает ввести с 1 января 2020 года.

Материнский капитал при рождении второго ребенка, заявил Путин, будет увеличен на 150 тысяч рублей, до 616 тысяч 617 рублей.

Программа материнского капитала будет продлена «как минимум до 2026 года», заявил президент РФ.

Путин также объявил о других мерах, направленных на улучшение демографии в России, в том числе о выплатах на каждого ребенка в возрасте от трех до семи лет в малообеспеченных семьях — по 5,5 тысячи рублей в 2020 году и по 11 тысяч рублей с 2021 года.

Кроме того, объявил президент России, все школьники с 1 по 4 класс по всей стране в ближайшие три года должны быть обеспечены горячим питанием.