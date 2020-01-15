Минфин оценил меры поддержки семей с детьми, предложенные Путиным, в 400-450 миллиардов рублей за год

Предложения президента РФ Владимира Путина, направленные на поддержку семей с детьми, в 2020 году будут стоить бюджету 400-450 миллиардов рублей. В следующем году сумма затрат будет выше, сообщил министр финансов Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 24».

Похожу оценку дал глава Счетной палаты Алексей Кудрин. По его словам, предложенные меры потребуют от 400 до 500 миллиардов рублей в год. С 2022 года стоимость реализации этих мер превысит 600 миллиардов рублей в год, сообщили в Минэкономразвития.

Помощник президента РФ Андрей Белоусов считает, что предложенные меры не несут в себе инфляционных рисков. Он уверен, что это может оказать влияние на потребительский рынок.

Минэкономразвития считает, что за счет мер, предложенных Путиным, населения во второй половине 2020 года вырастут на один процентный пункт, а доходы 20% «наименее обеспеченных домохозяйств» — на 10 процентных пунктов. Уровень , прогнозирует министерство, снизится на 1,3 процентных пункта.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию среди прочего предложил платить материнский капитал за рождение первого ребенка, предоставлять малоимущим семьям ежемесячные выплаты на каждого ребенка в возрасте от трех до семи лет, бесплатно кормить в школах всех учеников первых-четвертых классов.