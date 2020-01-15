Путин объявил о радикальной конституционной реформе. Вот краткий пересказ речи, с которой он обратился к Федеральному собранию

Алексей Никольский / EPA / Scanpix / LETA

О реформе Конституции

Избираться президентом России смогут люди, которые прожили в стране не меньше 25 лет и никогда не имели иностранного гражданства или вида на жительство. Главы регионов РФ, члены парламента, правительства и судьи тоже не должны иметь документы, позволяющие постоянно жить на территории другого государства. Норму о том, что один и тот же человек не может занимать пост президента больше двух сроков подряд, можно изменить. Премьер-министра, его заместителей и министров должна утверждать Госдума. Президент не сможет отклонять утвержденные Госдумой кандидатуры, но сможет увольнять премьера, его замов и министров. При назначении глав силовых органов и региональных прокуроров президент обязан будет советоваться с Советом Федерации. По поводу всех этих поправок надо провести всенародное голосование.

О демографии и образовании

Материнский капитал будут платить и за первого ребенка тоже. Сумма — 466 тысяч рублей. За второго ребенка заплатят 616 тысяч. Малоимущие семьи будут получать ежемесячные пособия на детей от трех до семи лет. В 2020 году — половину , в следующем выплаты могут увеличить до полного прожиточного минимума. Всех учеников 1-4 классов будут кормить в школе бесплатно. Классные руководители получат доплату в пять тысяч рублей. Число бесплатных мест в вузах увеличится.

О Второй мировой войне и оружии

В России создадут крупнейший в мире архив материалов о Второй мировой войне. Доступ к нему будет открыт для всех государств. Обороноспособность России обеспечена на десятилетия вперед. Впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия мы никого не догоняем. Наоборот, другим странам предстоит создать оружие, которое уже есть у России.

Полностью послание Путина Федеральному собранию можно посмотреть тут.

Пересказала Ольга Корелина