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Иногда лучше притвориться спящим Что говорит Путин? Попробуйте понять по эмоциям чиновников

Каждый год президент Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию, где рассказывает о планах России на будущее. В 2020 году он внезапно предложил переписать Конституцию страны (а еще давать материнский капитал за первого ребенка). Чиновники, слушавшие президента, как всегда, живо реагировали на его предложения. По их лицам легко догадаться, о чем говорит президент. Или нет? Сможете разобраться?

Правила такие: мы показываем вам картинку из зала, а вы должны по эмоциям чиновников догадаться, о чем в этот момент говорит Владимир Путин. Но для начала давайте похлопаем! 👏👏👏👏👏

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Фото в анонсе: Михаил Климентьев / пресс-служба президента РФ / ТАСС / Scanpix / LETA