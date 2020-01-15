«Спасибо деду за обеды». Только мемы о послании Путина

Евгения Новоженина / Reuters / Scanpix / LETA

Во время послания президента России Федеральному собранию случилось невероятное — Владимир Путин ни разу не употребил слова «раскачка». Видимо, времени на нее совсем не осталось. Зато Путин в очередной раз вспомнил, как плохо жилось в 1990-х, предложил изменить Конституцию (для этого нужно провести всенародное голосование) и пообещал кормить школьников горячими обедами с первого по четвертый классы. Президент также отметил, что россияне рожают меньше, чем требуется, поэтому теперь материнский капитал будут давать и за первого ребенка тоже. Чтобы все были в курсе нововведений, послание Путина транслировали на Эльбрусе, в метро и маршрутках. На фасадах Центрального телеграфа и гостиницы «Космос» показ, увы, сорвался.

Пользователи твиттера провели свою трансляцию. Вот ее итоги.

О трансляциях 🎥

Одним трансляция напомнила «Голодные игры»…

… а другим — «Шерлока» с Бенедиктом Камбербэтчем.

Ах да. И город Сити 17 из Half-Life, на улицах которого тоже транслировали послания.

Если что, вот как все это выглядело на Эльбрусе.

О подъеме рождаемости 🍆

Секс-игрушки придется запретить. Ну вот!

О школьных обедах 🌭

Краткие итоги по версии твиттера 😮