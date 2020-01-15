В Москве сорвалась трансляция послания Путина на фасадах Центрального телеграфа и гостиницы «Космос»

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию не показали на некоторых крупнейших медиафасадах Москвы. В частности, трансляция не запустилась на экранах, установленных на фасадах здания Центрального телеграфа и дома на Новом Арбате, сообщил в твиттере корреспондент «Эха Москвы» Олег Овчаренко.

Также трансляции не было на фасаде гостиницы «Космос», сообщила «Открытым медиа» представитель Общероссийского народного фронта (ОНФ) Гульназ Галлямова. Почему так произошло, она не ответила.

ОНФ выступил организатором кампании по продвижению послания президента на медиафасадах в Москве.

Владимир Путин начал выступать с посланием Федеральному собранию в полдень 15 января.