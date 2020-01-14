Послание Путина покажут на фасаде гостиницы «Космос» и на стене дома на Новом Арбате
Ежегодное послание президента Владимира Путина Федеральному собранию покажут на крупнейших медиафасадах Москвы. Об этом сообщает РБК.
Речь президента будет транслироваться на фасадах гостиницы «Космос», одного из домов на Новом Арбате, Центрального телеграфа, Дома книги, кинотеатра «Октябрь» и торгового центра «Ереван-плаза».
Организатором кампании по продвижению послания президента является Общероссийский народный фронт. В ОНФ отметили, что не платили за трансляцию в Москве — она будет оплачиваться по квоте социальной рекламы.
Замглавы исполкома ОНФ по информационной политике Ирина Плещева пояснила РБК, что идея устроить просмотр послания возникла после того, как в декабре ОНФ организовал просмотр и обсуждение пресс-конференции президента (состоялась 19 декабря) в библиотеках по стране. Идея, по словам Плещевой, «пользовалась успехом».
Путин выступит с посланием Федеральному собранию 15 января в полдень по московскому времени.