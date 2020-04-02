Владимир Путин выпустил второе обращение на тему коронавируса. Начнем с очевидного: в соцсетях президента как всегда заждались. Хотя точное время выхода в эфир никто не объявлял — лишь приблизительное «после 16 по Москве».

Почему «задержали» обращение Путина, конспирологические версии.

На самом деле в соцсетях еще до выхода обращения можно было нахвататься спойлеров.

И что бы вы думали? Путин продлил каникулы до конца апреля, по-прежнему с сохранением заработной платы. Правда, не сказал, до апреля какого года…

Каникулы длиной в месяц — это, конечно, щедро, не поспорить. Но кто будет выплачивать россиянам зарплату?

Что еще говорил Путин? Уточнил, что вся ответственность за борьбу с распространением коронавируса теперь лежит на главах регионов. В связи с этим их полномочия расширят.

Тем временем главы регионов уходят один за другим.

Так кто теперь несет ответственность-то? Непонятно!

Но вернемся к апрельским каникулам. Мы как раз выпустили шапито о том, как сильно всех нас измотал дурацкий март. Понадеялись, что апрель будет получше. Ха-ха :(

Ах да, как там режим ЧС, спросите вы? Да примерно вот так.

В общем, поздравляем с началом новых «Голодных игр»! Выживет сильнейший.