Путин объявил нерабочими все дни до конца апреля

Президент РФ Владимир Путин объявил, что нерабочие дни с сохранением заработной платы будут продлены до 30 апреля. Соответствующее заявление Путин сделал во время телеобращения, которое показывал, в числе прочих, канал «Россия 24».

В зависимости от того, как будет развиваться ситуация с распространением коронавируса, заявил Путин, период нерабочих дней может быть «пересмотрен в сторону сокращения».

В разных регионах России, сказал президент РФ, разная ситуация с выявленными случаями коронавируса. Власти регионов, по словам Путина, могут сами выбирать, какие именно ограничительные меры будут приняты в рамках объявленного периода нерабочих дней.

Если возникнет необходимость дополнительных ограничений для системообразующих предприятий, а также для образовательных, научных организаций, то регионы будут обязаны согласовывать такое решение с правительством.

Указ, по которому с 4 по 30 апреля объявляются нерабочими днями, а главы регионов получают дополнительные полномочия в рамках борьбы с распространением коронавируса, опубликован на сайте Кремля.

Владимир Путин первый раз выступил с телеобращением в связи с коронавирусом 25 марта. Тогда он объявил, что неделя с 30 марта по 5 апреля будет нерабочей с сохранением зарплаты.

С 30 марта Москва и Подмосковье, где выявлено наибольшее число заболевших COVID-19, перевели жителей на всеобщий режим самоизоляции. Аналогичный режим ввели большинство российских регионов. Чечня закрыла границы на въезд и выезд, Челябинская область — только на въезд.

1 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости продления количества нерабочих дней в России. «Коммерсант» сообщил, что неделя с 6 по 12 апреля также будет объявлена нерабочей.

На 2 апреля в России выявлено 3548 случаев коронавируса, 235 человек выздоровели, 30 умерли.