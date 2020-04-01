Первый регион России объявил о закрытии своих границ из-за коронавируса. Это Чечня
Руководство Чечни решило с 5 апреля полностью закрыть въезд и выезд из региона, чтобы помешать распространению коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров в ходе трансляции в Instagram.
Чечня перестанет принимать самолеты, поезда и любой автотранспорт. Исключение сделают для машин экстренных служб, а также поставок продуктов и медицинских товаров, сказал Кадыров.
«Кто хочет вернуться домой, он должен вернуться до 5 апреля. После этого впускать не будут. Если касается безопасности народа, мне без разницы», — заявил глава Чечни. После этой даты в регионе проведут санитарную очистку населенных пунктов, сообщил Кадыров.
О закрытии границ объявили после того, как утром 1 апреля в Чечне умер первый пациент с коронавирусом.
Из-за эпидемии коронавирусной инфекции многие регионы России ввели всеобщий режим самоизоляции, ограничив перемещение людей.