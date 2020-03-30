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В каких регионах России введен режим самоизоляции. Список Материал обновляется
Источник: Meduza
Вечером 29 марта власти Москвы и Московской области объявили о введении в этих регионах режима самоизоляции из-за эпидемии коронавируса: всем жителям запретили покидать свои дома за исключением неотложных поводов — похода в аптеку или магазин за продуктами, экстренного посещения врача, выгула собаки, выноса мусора или посещения работы. На следующий день премьер-министр Михаил Мишустин призвал все остальные регионы последовать примеру Москвы и Подмосковья. Вот обновляемый список субъектов федерации, которые ввели у себя ограничительные меры.
Республики
- Адыгея
- Марий Эл
- Татарстан
- Якутия (отдельные районы)
Области
- Архангельская область
- Вологодская область
- Иркутская область
- Калининградская область
- Московская область
- Мурманская область
- Новгородская область
- Липецкая область
- Рязанская область
- Саратовская область
- Свердловская область
- Ульяновская область
Города федерального значения
- Москва