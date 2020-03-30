В каких регионах России введен режим самоизоляции. Список Материал обновляется

Михаил Мишустин (слева) и Сергей Собянин на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, 30 марта 2020 года Александр Астафьев / Pool / ТАСС / Scanpix / LETA

Вечером 29 марта власти Москвы и Московской области объявили о введении в этих регионах режима самоизоляции из-за эпидемии коронавируса: всем жителям запретили покидать свои дома за исключением неотложных поводов — похода в аптеку или магазин за продуктами, экстренного посещения врача, выгула собаки, выноса мусора или посещения работы. На следующий день премьер-министр Михаил Мишустин призвал все остальные регионы последовать примеру Москвы и Подмосковья. Вот обновляемый список субъектов федерации, которые ввели у себя ограничительные меры.

Республики

Адыгея

Марий Эл

Татарстан

Якутия (отдельные районы)

Области

Архангельская область

Вологодская область

Иркутская область

Калининградская область

Московская область

Мурманская область

Новгородская область

Липецкая область

Рязанская область

Саратовская область

Свердловская область

Ульяновская область

Города федерального значения

Москва