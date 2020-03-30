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Михаил Мишустин (слева) и Сергей Собянин на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, 30 марта 2020 года
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В каких регионах России введен режим самоизоляции. Список Материал обновляется

Источник: Meduza
Михаил Мишустин (слева) и Сергей Собянин на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, 30 марта 2020 года
Михаил Мишустин (слева) и Сергей Собянин на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, 30 марта 2020 года
Александр Астафьев / Pool / ТАСС / Scanpix / LETA

Вечером 29 марта власти Москвы и Московской области объявили о введении в этих регионах режима самоизоляции из-за эпидемии коронавируса: всем жителям запретили покидать свои дома за исключением неотложных поводов — похода в аптеку или магазин за продуктами, экстренного посещения врача, выгула собаки, выноса мусора или посещения работы. На следующий день премьер-министр Михаил Мишустин призвал все остальные регионы последовать примеру Москвы и Подмосковья. Вот обновляемый список субъектов федерации, которые ввели у себя ограничительные меры.

Республики

Области

  • Архангельская область
  • Вологодская область
  • Иркутская область
  • Калининградская область
  • Московская область
  • Мурманская область
  • Новгородская область
  • Липецкая область
  • Рязанская область
  • Саратовская область
  • Свердловская область
  • Ульяновская область

Города федерального значения

  • Москва

Самоизоляция в Москве