Все, никаких больше вечеринок, шашлыков, прогулок по паркам и посиделок в барах — в Москве из-за пандемии коронавируса объявили всеобщий режим самоизоляции. Что это значит: из дома выходить можно только на работу и до ближайшей аптеки. Ладно, еще в продуктовые магазины, но тоже у дома. С животными разрешено гулять на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания.

К тому же, скоро в Москве развернут «умную систему контроля» — каждому жителю присвоят QR-код, он и станет пропуском для выхода из дома. Его нужно будет предъявить по требованию полицейских. А еще Сергей Собянин пообещал выплачивать по 19,5 тысяч рублей в месяц безработным жителям города.

Ну а в твиттере как всегда, все шутят и строят теории о том, что стало причиной для ужесточения правил карантина.

Окей, с возможными причинами вроде бы разобрались. Но как трактовать слова Собянина? К примеру, есть вот такой вопрос:

Вау, Собянин просто так раздает деньги всем жителям Москвы. Только посмотрите на эти смс!

Ладно, не раздает, это все шутки. Вернее, раздает, но только 19,5 тысяч — и только безработным.

Пользователи уже готовятся убегать от полицейских на улицах. Вот как, по их мнению, все это будет выглядеть.

Уже есть лайфхаки. Чтобы у тебя не спросили QR-код, нужен простой советский…

Или можно просто не выходить из дома.

На самом деле на улицах Москвы сейчас так.

В такие моменты важно помнить, что все могло быть гораздо, гораздо хуже.

И вообще, можно добавить в ситуацию немного романтики.

Чтобы не заканчивать на печальной ноте, посмотрите, чем собираются заняться россияне после окончания самоизоляции.

Бонус!

Случилось маленькое чудо. На этом скриншоте Москва без пробок.