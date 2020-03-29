Мэрия Москвы будет платить по 19500 рублей в месяц жителям города, которые потеряют работу из-за коронавируса

Мэрия Москвы разработала комплекс мер социальной поддержки для помощи жителям города, которые потеряют работу из-за коронавируса. Об этом в своем блоге написал Сергей Собянин.

В частности, власти введут региональную компенсационную выплату безработным. Общий размер пособия по безработице и новой выплаты составит 19 500 рублей в месяц.

Выплата будет назначена автоматически, без заявлений, пояснил Собянин.

По данным на 29 марта, в Москве выявлено 1014 случаев коронавируса, 28 заболевших выздоровели, шестеро умерли.

С 30 марта в городе будет введен всеобщий режим самоизоляции. Выходить из дома можно будет для поездок на работу, похода в ближайший магазин или аптеку, обращения за экстренной медицинской помощью. Также можно будет выносить мусор и гулять с домашними животными. Въезд и выезд из Москвы запрещен не будет.

Режим самоизоляции в Москве. Хроника В Москве объявили всеобщий режим самоизоляции. Хроника