В Москве объявили всеобщий режим самоизоляции. С 30 марта из дома можно будет выйти только на работу или за покупками в ближайший магазин
Источник: Сергей Собянин
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Власти Москвы распространили режим самоизоляции на всех жителей города. Об этом в своем блоге написал Сергей Собянин.
Покидать квартиру москвичам разрешается только в случаях:
- обращения за экстренной медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью,
- поездок на работу,
- совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке,
- выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания,
- необходимости вынести мусор.
Ограничения начнут действовать с 30 марта. Въезд и выезд из города при этом запрещен не будет. Движение личного и общественного транспорта также не ограничат.
В течение ближайшей недели будет развернута умная система контроля соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения граждан. Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль.