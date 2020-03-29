В Москве объявили всеобщий режим самоизоляции. С 30 марта из дома можно будет выйти только на работу или за покупками в ближайший магазин

Власти Москвы распространили режим самоизоляции на всех жителей города. Об этом в своем блоге написал Сергей Собянин.

Покидать квартиру москвичам разрешается только в случаях:

обращения за экстренной медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью,

поездок на работу,

совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке,

выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания,

необходимости вынести мусор.

Ограничения начнут действовать с 30 марта. Въезд и выезд из города при этом запрещен не будет. Движение личного и общественного транспорта также не ограничат.