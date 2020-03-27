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Какие магазины и учреждения будут открыты в Москве в нерабочую неделю. В одной картинке

Источник: Meduza
Президент России Владимир Путин <a href="https://meduza.io/news/2020/03/25/putin-ob-yavil-nedelyu-s-30-marta-po-5-aprelya-nerabochey" target="_blank">объявил</a> неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей. Выходные предусмотрены, чтобы снизить темпы распространения коронавируса. В Москве в течение нерабочей недели <a href="https://www.sobyanin.ru/koronavirus-zakrytie-restoranov-i-parkov" target="_blank">будут введены</a> дополнительные ограничения: закроются кафе и рестораны, многие магазины и центральные парки. При этом в городе продолжит ходить транспорт, будут работать магазины продуктов и товаров для животных, салоны связи, банки, аптеки, почтовые отделения, медицинские и государственные учреждения, а также храмы (правда, власти рекомендовали их не посещать).
Президент России Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей. Выходные предусмотрены, чтобы снизить темпы распространения коронавируса. В Москве в течение нерабочей недели будут введены дополнительные ограничения: закроются кафе и рестораны, многие магазины и центральные парки. При этом в городе продолжит ходить транспорт, будут работать магазины продуктов и товаров для животных, салоны связи, банки, аптеки, почтовые отделения, медицинские и государственные учреждения, а также храмы (правда, власти рекомендовали их не посещать).

Фото в анонсе: Антон Новодережкин / ТАСС / Scanpix / LETA