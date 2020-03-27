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Какие магазины и учреждения будут открыты в Москве в нерабочую неделю. В одной картинке
15:16, 27 марта 2020
Источник: Meduza
Президент России Владимир Путин
объявил
неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей. Выходные предусмотрены, чтобы снизить темпы распространения коронавируса. В Москве в течение нерабочей недели
будут введены
дополнительные ограничения: закроются кафе и рестораны, многие магазины и центральные парки. При этом в городе продолжит ходить транспорт, будут работать магазины продуктов и товаров для животных, салоны связи, банки, аптеки, почтовые отделения, медицинские и государственные учреждения, а также храмы (правда, власти рекомендовали их не посещать).
Фото в анонсе: Антон Новодережкин / ТАСС / Scanpix / LETA
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