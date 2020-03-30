Мишустин предложил распространить всеобщий режим самоизоляции, введенный в Москве, на всю Россию

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил регионы проработать введение мер по борьбе с распространением коронавируса, аналогичных принятым в Москве, сообщает «Интерфакс».

«Прошу руководителей субъектов РФ обратить внимание на этот опыт и проработать возможность введения подобных мер в своих регионах», — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.

Принятые в Москве и Подмосковье меры — это «логичное продолжение политики президента и правительства по борьбе с коронавирусом», подчеркнул Мишустин.

Мэрия Москвы объявила с 30 марта режим полной самоизоляции для жителей города. Предполагается, что москвичи смогут покидать квартиры только в строго определенных случаях, например, чтобы доехать до работы или дойти до ближайшего магазина. Аналогичные меры приняли и власти Московской области. 30 марта о введении всеобщего режима самоизоляции объявила и Мурманская область.

Контролировать режим всеобщей самоизоляции, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, будет «умная система контроля». По данным источников «Медузы», каждый житель должен будет зарегистрироваться на официальном сайте мэра Москвы и заявить, где он сейчас фактически живет. После этого каждому жителю выдадут QR-код — эти коды и будут теми пропусками для выхода из дома, о которых в своем обращении сказал Собянин. Их нужно будет предъявлять полиции по требованию.

Президент России Владимир Путин объявил 25 марта, что неделя с 30 марта по 3 апреля будет нерабочей с сохранением зарплаты.