В Чечне умерла 83-летняя женщина, у которой диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор. Таким образом, это 25-й человек с коронавирусом, умерший в России.

Ранее оперативный штаб по коронавирусу сообщил, что по состоянию на 1 апреля в России умерли 24 человека с COVID-19, семеро из них погибли за минувшие сутки.

В России, по данным на 1 апреля, коронавирус обнаружили у 2777 человек. 190 человек выздоровели.