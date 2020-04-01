В России зарегистрированы 440 новых случаев заражения COVID-19. Всего заболели 2777 человек

За минувшие сутки в России зарегистрированы 440 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом. Общее число инфицированных выросло до 2777 человек.

Больше всего заболевших в Москве (+267 человек), Коми (+32 человека), Санкт-Петербурге (+27 человек), Московской (+15 человек) и Саратовской (+11 человек) областях.

Число погибших от болезни за сутки выросло на семь человек — до 24. В общей сложности 190 человек выздоровели.

Из-за распространения коронавируса большинство регионов России ввели режим самоизоляции. Он разрешает людям выходить из дома только на работу, в ближайший магазин или для того, чтобы вынести мусор или выгулять собаку.

Заболели Умерли Вылечились 🇷🇺 Россия 2 777 24 190 🇺🇸 США 188 172 3 873 7 024 🇮🇹 Италия 105 792 12 428 15 729 🇪🇸 Испания 95 923 8 464 19 259 🇨🇳 Китай 82 279 3 309 76 206 🇩🇪 Германия 71 808 775 16 100 🇫🇷 Франция 52 222 3 524 9 454 🇮🇷 Иран 44 605 2 898 14 656 🇬🇧 Великобритания 25 291 1 792 135 🇨🇭 Швейцария 16 605 433 1 823 🇹🇷 Турция 13 531 214 243 … … … … 📝 Всего в мире 857 927 42 114 178 103 Данные: JHU CSSE , оперативный штаб РФ по борьбе с вирусом. Обновлено: 01.04.2020 в 11:00 (по московскому времени)