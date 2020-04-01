В России зарегистрированы 440 новых случаев заражения COVID-19. Всего заболели 2777 человек
За минувшие сутки в России зарегистрированы 440 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом. Общее число инфицированных выросло до 2777 человек.
Больше всего заболевших в Москве (+267 человек), Коми (+32 человека), Санкт-Петербурге (+27 человек), Московской (+15 человек) и Саратовской (+11 человек) областях.
Число погибших от болезни за сутки выросло на семь человек — до 24. В общей сложности 190 человек выздоровели.
Из-за распространения коронавируса большинство регионов России ввели режим самоизоляции. Он разрешает людям выходить из дома только на работу, в ближайший магазин или для того, чтобы вынести мусор или выгулять собаку.
Заболели
Умерли
Вылечились
🇷🇺 Россия
2 777
24
190
🇺🇸 США
188 172
3 873
7 024
🇮🇹 Италия
105 792
12 428
15 729
🇪🇸 Испания
95 923
8 464
19 259
🇨🇳 Китай
82 279
3 309
76 206
🇩🇪 Германия
71 808
775
16 100
🇫🇷 Франция
52 222
3 524
9 454
🇮🇷 Иран
44 605
2 898
14 656
🇬🇧 Великобритания
25 291
1 792
135
🇨🇭 Швейцария
16 605
433
1 823
🇹🇷 Турция
13 531
214
243
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📝 Всего в мире