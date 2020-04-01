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В России зарегистрированы 440 новых случаев заражения COVID-19. Всего заболели 2777 человек

Источник: Meduza

За минувшие сутки в России зарегистрированы 440 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом. Общее число инфицированных выросло до 2777 человек.

Больше всего заболевших в Москве (+267 человек), Коми (+32 человека), Санкт-Петербурге (+27 человек), Московской (+15 человек) и Саратовской (+11 человек) областях.

Число погибших от болезни за сутки выросло на семь человек — до 24. В общей сложности 190 человек выздоровели.

Из-за распространения коронавируса большинство регионов России ввели режим самоизоляции. Он разрешает людям выходить из дома только на работу, в ближайший магазин или для того, чтобы вынести мусор или выгулять собаку.

Заболели

Умерли

Вылечились

🇷🇺 Россия

2 777

24

190

🇺🇸 США

188 172

3 873

7 024

🇮🇹 Италия

105 792

12 428

15 729

🇪🇸 Испания

95 923

8 464

19 259

🇨🇳 Китай

82 279

3 309

76 206

🇩🇪 Германия

71 808

775

16 100

🇫🇷 Франция

52 222

3 524

9 454

🇮🇷 Иран

44 605

2 898

14 656

🇬🇧 Великобритания

25 291

1 792

135

🇨🇭 Швейцария

16 605

433

1 823

🇹🇷 Турция

13 531

214

243

📝 Всего в мире

857 927
42 114
178 103
Данные: JHU CSSE, оперативный штаб РФ по борьбе с вирусом. Обновлено: 01.04.2020 в 11:00 (по московскому времени)