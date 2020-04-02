Челябинская область запретила въезд автомобилей из других регионов

Челябинская область закрыла въезд для автомобилей из других регионов, сообщает региональное МВД.

Сотрудники ГИБДД на границах области проверяют «весь поток транспортных средств, движущихся в обоих направлениях». Инспекторами ДПС организовано реверсивное движение путем сужения проезжей части до одной полосы, заявили в ведомстве.

Исключение делают для транспорта, следующего через регион транзитом, а также для грузовых автомобилей, которые везут продукты и товары первой необходимости.

В Челябинске сотрудники ДПС проводят «массовые проверки водителей» на соблюдение ими «правил поведения при режиме повышенной готовности». Режим, введенный в регионе и в областном центре, предполагает самоизоляцию, прекращение работы развлекательных заведений, ресторанов и кафе. Работают продуктовые магазины, банки и аптеки, уточняет Znak.

Челябинская область стала вторым после Чечни российским регионом, который начал закрывать границы из-за эпидемии коронавируса. В Чечне с 5 апреля кроме запрета на въезд действует и запрет на выезд.

По данным на утро 2 апреля в России зарегистрировали 771 новый случай заражения COVID-19 в 29 регионах, общее число заболевших достигло 3548 человек.