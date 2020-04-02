В России зарегистрирован 771 новый случай заражения коронавирусом. Всего заболели 3548 человек

По данным на утро 2 апреля в России зарегистрирован 771 новый случай заражения COVID-19 в 29 регионах, сообщает оперативный штаб. Таким образом, общее число заболевших достигло 3548 человек.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве (+595), Московской области (+43), Санкт-Петербурге (+22), Нижегородской (+13) и Ленинградской областях (+11) и в Дагестане (+10).

За минувшие сутки от болезни умерли шесть человек — трое в Москве, по одному в Подмосковье, Пермском крае и Чечне. За весь период с начала распространения коронавирусной инфекции в России умерли 30 человек.

Из больниц выписаны в общей сложности 235 человек (+45 человек за сутки).