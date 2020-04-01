Роспотребнадзор: количество нерабочих дней в России должно быть продлено

В России должно быть продлено количество нерабочих дней в связи с коронавирусом. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «Интерфакс».

«Период инкубации для вируса — 14 дней. И период разрыва связи передачи тоже должен быть кратным 14 дням, но этого недостаточно, этих дней в разных ситуациях должно было бы быть больше», — сказала Попова.

Она назвала объявление нерабочей недели «большим вкладом в дело противодействия распространению вируса».

«Очень важно не останавливаться в проведении всех мероприятий, которые мы начали. <…> Продолжение этих мероприятий, продолжение разрыва общения — это безусловная задача нашего грядущего периода», — сказала Попова.

Президент России Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей, чтобы затормозить распространение коронавируса.

С 30 марта Москва и Подмосковье перевели жителей на всеобщий режим самоизоляции. Следом аналогичный режим ввело большинство российских регионов. Чечня, кроме этого, закрыла границы на въезд и выезд.

На 1 апреля в России зафиксировано 2777 случаев коронавируса. 190 человек выздоровели, 24 умерли.