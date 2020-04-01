Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС
Источник: РИА Новости
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Президент России Владимир Путин подписал закон о праве правительства вводить режим чрезвычайной ситуации.
До принятия закона режим ЧС могла объявлять только правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций под руководством главы МЧС.
Из-за пандемии коронавируса с 19 марта по всей России действует режим повышенной готовности — промежуточный этап между режимом повседневной деятельности и режимом ЧС.