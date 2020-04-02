Губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявил об отставке

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов подал в отставку. Об этом он сам заявил журналистам, передает ТАСС.

По словам Орлова, он принял решение об отставке «по результатам больших социологических исследований, которые провели ряд профессиональных компаний».

«Мне сегодня понятно, что мне необходимо обратиться к президенту Российской Федерации, чтобы он принял решение, кто будет готовить нашу Архангельскую область к предстоящим выборам губернатора», — сказал Орлов.

Игорь Орлов возглавлял Архангельскую область с 2012 года. В последние годы его рейтинг снизился, политологи прогнозировали отставку чиновника.

Одной из причин снижения рейтинга Орлова был назван конфликт вокруг строительства мусорного полигона на станции Шиес. Местные жители протестуют против полигона с осени 2018 года.

Источники «Медузы» сообщили, что Кремль планировал сменить Орлова и ряд других непопулярных губернаторов в первой декаде апреля.