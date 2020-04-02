Нерабочая неделя и режим самоизоляции позволили нам выиграть время, чтобы бороться с эпидемией коронавируса максимально эффективно. Но пик — ни в России, ни в мире — еще не пройден. Поэтому я принимаю решение о продлении нерабочих дней до 30 апреля. С сохранением заработной платы. Если обстановка позволит — мы скорректируем этот период в сторону уменьшения. Так как эпидемия распространяется по регионам неравномерно, то где-то нужно сохранять жесткие ограничения, а где-то достаточно локальных точечных решений. Поэтому главам регионов будут предоставлены дополнительные полномочия — до конца недели они должны предложить меры, оптимальные конкретно для их регионов. В любом случае будут работать органы власти, предприятия с непрерывным циклом, медицинские учреждения и магазины — ограничения по ним могут быть приняты только на федеральном уровне. Граждане России, прошу вас предельно внимательно относиться к требованиям властей и рекомендациям врачей. Даже эта короткая неделя показала, что если мы понимаем серьезность ситуации, нам удается снизить риски. Будьте здоровы.

Путин объявил нерабочие дни до конца апреля Meduza

Пересказал Григорий Левченко Фото в анонсе: Алексей Дружинин / Pool / Reuters / Scanpix / LETA