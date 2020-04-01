шапито
Март 2020-го всех нас измотал. 😡Показываем как именно — на картинках с Николасом Кейджем, Дэниэлом Рэдклиффом и другими
Источник: Meduza
Нужно признать — март изрядно нас всех помотал, сил почти не осталось! Пандемия коронавируса, самоизоляция, отменившиеся отпуска и другие планы… Состояние на начало и конец марта 2020-го проще всего описать картинками с популярными актерами и персонажами фильмов или сериалов. Собственно, вот они.
Николас Кейдж
Брайс Даллас Ховард
Дэниэл Рэдклифф
Бен Аффлек
Самара Уивинг (не Марго Робби!!)
В первой версии материала мы перепутали Самару Уивинг из фильма «Я иду искать» с Марго Робби из любого фильма с Марго Робби. Упс! Приносим свои извинения и идем знакомиться с фильмографией Уивинг.