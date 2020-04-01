Нужно признать — март изрядно нас всех помотал, сил почти не осталось! Пандемия коронавируса, самоизоляция, отменившиеся отпуска и другие планы… Состояние на начало и конец марта 2020-го проще всего описать картинками с популярными актерами и персонажами фильмов или сериалов. Собственно, вот они.

Николас Кейдж

Брайс Даллас Ховард

Дэниэл Рэдклифф

Бен Аффлек

Самара Уивинг (не Марго Робби!!)

В первой версии материала мы перепутали Самару Уивинг из фильма «Я иду искать» с Марго Робби из любого фильма с Марго Робби. Упс! Приносим свои извинения и идем знакомиться с фильмографией Уивинг.

Ума Турман

Крис Эванс

Форест Уитакер

Кайл Маклоклен

Джефф Бриджес

Император Палпатин

А также Йода!