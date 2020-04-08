Владимир Путин постепенно превращается то ли в стримера, то ли в видеоблогера — 8 апреля президент провел селекторное совещание с главами регионов, которое можно было посмотреть в трансляции. А до этого Путин дважды выступал с обращениями к нации на тему коронавируса. Поэтому россияне теперь ждут момента, когда президент начнет записывать подкасты и стримить Fortnite.

Ну или можно понадеяться, что Путин хотя бы даст онлайн-концерт как Леонид Агутин или Робби Уильямс. Умеет же!

Совещание с губернаторами выглядело как обычный созвон в Zoom.

Если коротко, Путин перечислил меры поддержки жителей и бизнеса, которые пострадали из-за длинных выходных. Все было ожидаемо и довольно протокольно, но финал вышел фееричным. Президент в очередной раз не упустил возможности пообещать россиянам светлое будущее. И заодно припомнил, что Россия, вообще-то, победила половцев и печенегов, которые ее «терзали». А значит, и с «коронавирусной заразой» справится. «Все проходит и это пройдет», говорит.

Нет, ну вы просто послушайте. Есть чем гордиться!

Meduza

Реакция на это все примерно такая. Какие половцы? Какие печенеги? О чем он вообще!

Напоследок — самая важная картинка дня. Обещания Путина, краткий пересказ на котах из мема про фужерчики и «Наташ, мы все уронили».