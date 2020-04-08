Путин 10 лет назад уже вспоминал о печенегах и половцах (а также о псах-рыцарях!). Тогда Россия боролась не с коронавирусом, а с лесными пожарами

На совещании с главами регионов Владимир Путин напомнил, что Россия не раз проходила через тяжелые испытания. «И печенеги ее терзали, и половцы, — со всем справилась Россия», — сказал президент. Он пообещал, что и с «заразой коронавирусной» страна непременно справится. Так печенеги, половцы и коронавирус из напасти превратились в мем.

Но, как выяснилось, Путин не впервые упоминает половцев и печенегов в контексте испытаний, терзавших Россию. Только в прошлый раз в этом списке были еще и псы-рыцари из Тевтонского ордена и Великая Отечественная война.

Вот цитата Путина с совещания по лесным пожарам 2010 года. Найдите пять отличий от его выступления о коронавирусе:

«И печенеги Россию терзали, и половцы, и псы-рыцари, и Великую Отечественную мы прошли. Россия все выстояла, все пережила. И сейчас, конечно, тоже испытание. Оно не носит глобального характера, это не какое-то нашествие, но это — испытание. И конечно, мы его преодолеем. Но только в том случае, если будем работать слаженно, консолидированно, эффективно, с полной ответственностью за порученное страной дело».

Вероятно, Путин просто цитирует российского адвоката Федора Плевако, а именно — его речь в защиту женщины, которую обвиняли в краже жестяного чайника: «Печенеги терзали [Россию], половцы, татары, поляки. Двунадесят языков обрушилось на нее, взяли Москву. Все вытерпела, все преодолела Россия, только крепла и росла от испытаний. Но теперь, теперь… Старушка украла старый чайник, ценою в 30 копеек. Этого Россия уж, конечно, не выдержит, от этого она погибнет безвозвратно».

Как минимум Путин ссылался на эту речь в 2013 году. Правда, тогда он так и не вспомнил, что цитата принадлежит Федору Плевако и приписал ее другому юристу, защитнику по делу Веры Засулич Петру Александрову.