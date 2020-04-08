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«И печенеги ее терзали, и половцы, — со всем справилась Россия». Путин — об эпидемии COVID-19
2 минуты
13:39, 8 апреля 2020
Президент РФ Владимир Путин 8 апреля во время совещания с главами регионов, которое транслировалось российскими телеканалами, обратился к жителям страны. «Дорогие друзья! Все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы, — со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем», — в частности сказал Путин.
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