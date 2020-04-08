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Путин спрогнозировал победу России над «заразой коронавирусной». Цитата
13:07, 8 апреля 2020
Источник: Meduza
Президент России Владимир Путин 8 апреля провел селекторное совещание с главами регионов, на котором дал поручение о новых мерах поддержки населения на фоне пандемии коронавируса. В ходе совещания Путин также обратился к гражданам России, подчеркнув, что «режим самоизоляции, его испытания надо непременно выдержать».
Фото в анонсе: Scanpix / LETA
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