Путин спрогнозировал победу России над «заразой коронавирусной». Цитата

Президент России Владимир Путин 8 апреля провел селекторное совещание с главами регионов, на котором дал поручение о новых мерах поддержки населения на фоне пандемии коронавируса. В ходе совещания Путин также обратился к гражданам России, подчеркнув, что «режим самоизоляции, его испытания надо непременно выдержать».