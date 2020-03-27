Самоизолировавшийся на даче Леонид Агутин в инстаграме и эфире «Дождя» провел «концерт в тапочках». Выступление певец начал так: «Ну, ребята, все плохо, все очень плохо! Опасность страшная, этого гребаного коронавируса… Одно хорошее есть, что в связи с ним возникла такая идея с вами пообщаться вот таким вот образом». После чего Агутин в течение часа играл на синтезаторе и гитаре, а также пел свои песни.

Полная запись «концерта в тапочках» Леонид Агутин

Певец отметил, что впервые выступает перед онлайн-аудиторией, которая не может ему похлопать или попросить сыграть что-нибудь хорошее! Но вскоре Агутин заметил комментарии под своим стримом: «Вот вижу нарисованные аплодисменты желтенькими ладошками. И это, скажу вам, уже для меня много».

Об онлайн-концерте Агутина стали писать и за пределами инстаграма. В твиттере призывали срочно заходить на стрим певца и благодарить его за «душевное исполнение». Многие записывали и выкладывали лучшие моменты трансляции в свои соцсети.

Выступление Агутина сравнивали с онлайн-концертами Робби Уильямса. Судя по комментариям, Агутин одержал безоговорочную победу!

Твиттер обрезал пост ниже. Чтобы увидеть полную версию, нажмите на твит!

Кстати, за время карантина Агутин написал новую песню и опубликовал ее в своем инстаграме. Как говорится, послушайте прямо сейчас.