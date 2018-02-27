Что в твоих руках? Тест на знание главной песни Анжелики Варум (или Леонида Агутина?)

Леонида Агутина много лет преследует странная теория заговора: якобы в песне «Все в твоих руках» поет не Анжелика Варум, а сам Агутин, — просто в записи изменили тональность. Агутин уже опровергал теорию в 2014 году (тогда в нее поверил Андрей Малахов) — и был вынужден опровергать вновь в феврале 2018-го в интервью Юрию Дудю. «Медуза» предлагает проверить, хорошо ли вы помните главный хит Варум (или Агутина!).