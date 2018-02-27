Агутин шесть минут доказывал Дудю, что он не поет вместо Варум в песне «Все в твоих руках». Но голоса и правда очень похожи!

Певец Леонид Агутин подробно прокомментировал слухи о том, что именно он поет вместо Анжелики Варум в песне «Все в твоих руках». В интервью журналисту Юрию Дудю он заявил, что это просто совпадение — в песнях Варум звучит ее голос.

Теория о том, что песню «Все в твоих руках» на самом деле исполнил Агутин, существует несколько лет. На ютьюбе есть ролики, авторы которых понижают голос Варум на два тона и получают голос, очень похожий на Агутина.

Агутин или Варум? Юрий Сергеев

Пример с «Все в твоих руках», а также с песней Варум «Художник, что рисует дождь», Дудю в 2017 году показал его гость, музыкант Нейромонах Феофан. В обоих треках они услышали голос Агутина. В подстановке уверен и Андрей Малахов.

Сам Агутин утверждает, что он тут ни при чем. Он объяснил Дудю, что первая песня была записана в 1997 году, а вторая — еще в 1991-м, когда он не был знаком с Варум. В те времена, сказал музыкант, еще не было возможности изменить тональность голоса, не меняя скорости: песни писались на пленку, и повышение тональности увеличило бы темп.

«[Феофан-то] это сейчас делает [на компьютере]: „Смотрите, блин, они так и сделали в свое время!“ На чем, чувак, мы это сделали? У нас таких компьютеров не было! На пленке, еп?» — заявил Агутин.

Разговор о том, кто поет в песне Варум, начинается с отметки 28:31. Осторожно: в ролике звучит нецензурная лексика.

Агутин — о пьянстве, мемах и доме в Америке / вДудь вДудь

Агутин также рассказал, что он и Варум знали об этой коллизии 20 лет. «Я сам когда в первый раз это услышал, я просто опупел», — заметил музыкант. По его словам, он и сам бы поверил, что на записи его голос, если б не знал, что он эту песню не пел.

В 2014 году Агутин также объяснял, почему, по его мнению, манера исполнения Варум так похожа на его манеру: «Почему так похожи манера, ритм, штрих, вполне понятно. Песня моя, и певица замечательно подражает манере автора». Совпадение тембров он объяснить не смог: «Ничего не поделаешь, друзья, некоторые явления не подвластны человеческому пониманию, они просто существуют».

«Медуза» провела эксперимент: мы не только понизили тональность песни «Все в твоих руках» на полтора тона, но и замедлили запись, чтобы сымитировать манипуляции с пленкой. Звучит все равно очень похоже на голос Агутина — просто он как будто поет в более спокойном ритме.