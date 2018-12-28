Предупреждаем! Картинки ниже вызывают экзистенциальную грусть. Если хотите посмеяться, почитайте лучше о Маколее Калкине, который сменил свое имя на Маколей Маколей Калкин Калкин (и это не опечатка!)

У кошки по кличке Мами — звезды инстаграма mami_and_morty — самая грустная морда на свете. Собственный день рождения, новая уютная коробка или крепкие объятия хозяина, — Мами на все реагирует так, будто ее только что крепко обидели.

В октябре хозяева кошки выложили в соцсети очередной снимок питомца, на котором Мами (как всегда печальная) будто бы заглядывает в душу подписчикам своего инстаграма.

Вскоре этот кадр, в который добавили фразы «хочешь, я еще напеку плюшек?» и «ты только приезжай хоть иногда», стали выкладывать в ВК, «Пикабу» и «Дваче». И только в конце декабря мем с грустной Мами добрался до твиттера — там его назвали «картинкой, моментально вгоняющей в тоску».

Фотография Мами заставила пользователей твиттера задуматься о поездках к их бабушкам и дедушкам (а кто-то даже прослезился).