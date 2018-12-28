Маколей Калкин сменил имя на Маколей Маколей Калкин Калкин. Его выбрали фанаты актера

Jordan Strauss / Invision / AP / Scanpix / LETA

Актер и музыкант Маколей Калкин, известный по роли в фильме «Один дома», сообщил, что сменит свое второе имя Карсон — на Маколей Калкин. Он выбрал его после голосования, проведенного среди поклонников.

«В 2019 году мое новое имя официально — Маколей Маколей Калкин Калкин», -написал актер в твиттере.

В конце ноября актер предложил фанатам выбрать ему второе имя, потому что считает имя Карсон «глупым». Поклонники прислали ему сотни вариантов, из которых он выбрал пять самых интересных:

Маколей Калкин — в честь Маколея Калкина

Шарк Уик — в честь телешоу «Shark Week» на телеканале Discovery

Киран — в честь младшего брата Маколея Калкина

TheMcRibIsBack — в честь одноименного мема о бургере из McDonaldʼs

Паблисити Стант — с английского «рекламный трюк» или «самопиар»

Голосование за лучший вариант второго имени актера продолжалось на его сайте до Рождества. За вариант «Маколей Калкин» проголосовали более 60 тысяч раз, тогда как все остальные предложения не получили и 15 тысяч голосов.

Маколей Калкин говорил, что новое второе имя — это единственное, что он хочет получить на Рождество.