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Алексей Никольский / EPA / POOL / SPUTNIK / Scanpix / LETA

Владимир Путин раз в несколько лет ест мороженое на авиасалоне МАКС. История сложнее, чем кажется: в 2017 году президент отведал пломбира и сам заплатил за него якобы случайной продавщице. Через два года, тоже на МАКС, Путин снова купил мороженое — у той же самой продавщицы (заодно угостил президента Турции Реджепа Эрдогана).

А потом случилось нечто необъяснимое: продавщица пропала… Журналисты «Московского комсомольца» даже приезжали на место и пытались ее отыскать. Но там не оказалось ни мороженщицы, ни тележки. Другие продавщицы заявили, что ничего не знают о загадочной коллеге. Да и вообще, форма у нее какая-то другая, синего цвета, а не голубая как у всех.

Путин и мороженое на МАКС-2019. Архивная хроника… RT на русском

После публикаций в СМИ мороженщица вновь вышла на связь и даже поучаствовала в эфире НТВ. Для нее специально прикатили тележку с мороженым в студию. С тех пор о продавщице ничего не было слышно.

И вот наступил 2021 год — Путин опять посетил авиасалон МАКС и уже по традиции полакомился мороженым. Не попробовал, не съел и даже не лизнул. Именно «полакомился» или «угостился» — по крайней мере, так об этом пишут в провластных телеграм-каналах.

Но вот что странно: продавщица, которая выходит на работу как минимум раз в два года, в кадре так и не появилась. Вместо этого мужчина в костюме вынес розовый чемоданчик с мороженым для Путина и его коллег. В ролике можно увидеть, как они все вместе, сидя в ряд, «лакомятся» мороженым.

Выводов не будет. Лучше почитайте, с каким удовольствием и обожанием об этом пишут телеграм-каналы!

«Без мороженого не обошлось. Путину принесли его в розовом кейсе прямо во время просмотра летной программы. Хватило на всех».

«Похоже, это уже стало настоящей традицией. Путин на МАКС снова не отказал себе в мороженом. На этот раз лакомство принесли в розовом кейсе прямо во время просмотра летной программы».

«🍦Владимир Путин на МАКС-2021 угостил всех присутствующих мороженым и попробовал его сам ☺️»

Ну и наше любимое — итоги голосования по такому важнейшему вопросу, как Путин и мороженое.

Кстати, если вам, как и нам, после этого шапито резко захотелось мороженого, вот инструкция как приготовить мороженое дома. В том числе и супершоколадное!

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Как приготовить мороженое дома 5 рецептов: от супершоколадного до цитрусового

🍨🥄

Как приготовить мороженое дома 5 рецептов: от супершоколадного до цитрусового

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