Анастасия Савиных / ТАСС / Scanpix / LETA

Президент России Владимир Путин угостил пломбиром президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на авиасалоне МАКС-2019 в Жуковском. «Медиазона» обратила внимание на то, что за тележкой со стеклянной витриной стояла продавщица, у которой Путин уже покупал мороженое два года назад. Журналист «Московского комсомольца» решил отыскать девушку и отправился в Жуковский, но обнаружил, что на месте нет ни ее самой, ни ее тележки.

Другие продавщицы ничего о ней не знают. Журналист отметил, что форма у местных мороженщиц другая — голубого цвета, а не синего, как у продавщицы Путина. Также выяснилось, что на фестивале мороженое хранят в самых обычных холодильниках без витрины. К тому же, на МАКС-2019 не продают купленные Путиным вологодский пломбир и «Коровку из Кореновки».

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С вопросом о загадочной продавщице обратились к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову (правда, еще до расследования «Московского комсомольца»). Он объяснил совпадение тем, что на авиасалоне каждый год работают одни и те же компании: «Но, честно говоря, я даже не знаю — это та же продавщица или не та же. Поэтому, это, что называется, вопрос не к нам».