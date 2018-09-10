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Путину на выборах досталась упрямая урна. Теперь это мем

Meduza
10:39, 10 сентября 2018

Президент России Владимир Путин только с третьей попытки смог проголосовать на выборах мэра Москвы 9 сентября — урна отказывалась принимать его бюллетень.

Глава ЦИК Элла Памфилова позже объяснила, что бюллетень нужно вставлять в урну лицевой стороной вниз (чтобы выбор избирателя никто не увидел), а Путин делал наоборот. Поэтому он услышал от урны слова: «Бюллетень неустановленной формы» — и удивленно переспросил: «Да ладно?»

Разговор президента с урной стал поводом для шуточных коубов. Вот лучший — сразу с шестью вариантами

No Thanks

И отдельно про самую смешную фразу урны

Антон Трофимов

Да ладно?

Feduard Klimkin

Возможно, урна — это Терминатор, который не любит людей

Эрик Россик

А вдруг во всем виноваты хакеры?

Glitch32

В твиттере уверены: урна стала оппозиционером и не давала голосовать за Сергея Собянина

Фото в анонсе: Алексей Никольский / Sputnik / AFP / Scanpix / LETA

Фото в анонсе: Алексей Никольский / Sputnik / AFP / Scanpix / LETA

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