Путину на выборах досталась упрямая урна. Теперь это мем
Президент России Владимир Путин только с третьей попытки смог проголосовать на выборах мэра Москвы 9 сентября — урна отказывалась принимать его бюллетень.
Глава ЦИК Элла Памфилова позже объяснила, что бюллетень нужно вставлять в урну лицевой стороной вниз (чтобы выбор избирателя никто не увидел), а Путин делал наоборот. Поэтому он услышал от урны слова: «Бюллетень неустановленной формы» — и удивленно переспросил: «Да ладно?»
Ну кто-нибудь подскажет подполковнику, что ксерокс это не урна для голосования? pic.twitter.com/1hpjYYiJBC— Valtri (@Valtryi) September 10, 2018
Разговор президента с урной стал поводом для шуточных коубов. Вот лучший — сразу с шестью вариантами
И отдельно про самую смешную фразу урны
Да ладно?
Возможно, урна — это Терминатор, который не любит людей
А вдруг во всем виноваты хакеры?
В твиттере уверены: урна стала оппозиционером и не давала голосовать за Сергея Собянина
Та же фигня сегодня!!! Ну не позволяла мне урна за СеменЫча отдать голос...— Дмитрий В. SomOFF (@D_SomOFF) September 9, 2018
Когда даже урна в оппозиции)— vasovsky (@potom_stroiteli) September 9, 2018
Если Путина даже электронная урна начала троллить- дело плохо.— Марина Молчанова (@molchalyga) September 9, 2018
Реально надо подумать о смене рода деятельности.
Говорят урна для голосования отказалась принимать бюллетень Путина.. но ее заставили конечно— Константин Дип (@deeeeep_z) September 9, 2018
Урна протеста— Одна ты такая (@SOlga16) September 9, 2018
Фото в анонсе: Алексей Никольский / Sputnik / AFP / Scanpix / LETA