Кажется, у Путина есть личная продавщица мороженого. Ее можно увидеть раз в два года

Сергей Гунеев / Sputnik / Scanpix / LETA

Президент РФ Владимир Путин купил на авиасалоне МАКС-2019 в Жуковском мороженое и угостил им президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и нескольких чиновников. Путин сам расплатился за покупку, при том, что пользуется наличными .

Вот как это было. Посмотрите на продавщицу!

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В 2017 году Владимир Путин уже пробовал пломбир на авиасалоне МАКС. Тогда он сам заплатил за покупку — причем той же продавщице, что и в 2019-м. Внимание на это обратила «Медиазона».

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Ранее СМИ и блогеры заметили, что Владимира Путина часто окружают одни и те же «люди из народа». В сентябре 2016 года президента сфотографировали на озере в Новгородской области вместе с рыбаками. А в январе 2017-го этих же людей заметили на рождественской службе в новгородском монастыре. Впрочем, тогда Первый канал сообщил, что Путин на службе встретился с рыбаками, с которыми познакомился несколько месяцев назад.