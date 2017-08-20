Как приготовить мороженое дома 5 рецептов: от супершоколадного до цитрусового

Наконец-то жарко. Мы уже писали о том, как пережить зной в городе, но есть и еще один способ — мороженое (причем радовать оно может далеко не только в жару). Если ассортимент готового мороженого в магазинах оставляет вас равнодушным, еще не все потеряно. По просьбе «Медузы» гастрономический журналист Виктория Боярская рассказала, как приготовить ледяной десерт дома — от легкого в исполнении цитрусового до оригинального (и слегка алкогольного!) крема сабайон.

Пара слов о мороженицах

Домашние мороженицы бывают двух видов: автоматические и полуавтоматические. В первые встроен охлаждающий компрессор, поэтому такие приборы стоят дорого, а еще они довольно тяжелые и занимают много места. Их главное преимущество — простота в использовании и отсутствие необходимости замораживать массу для приготовления. Достаточно просто положить ее в колбу и нажать кнопку, мороженица сама будет все это охлаждать и перемешивать, а готовый результат вы получите уже через 40-60 минут. В таких мороженицах можно готовить и жирный сливочный пломбир, и легкий фруктовый лед.

Полуавтоматические мороженицы не охлаждают содержимое, а лишь перемешивают и перемалывают его внутри колбы. На самом деле, заменить такую мороженицу можно большим блендером с вместительной чашей. Процесс производства мороженого в них долгий — полностью заморозить содержимое колбы нужно как минимум дважды, а это занимает не меньше трех часов. С блендером ситуация аналогичная: нужно несколько раз заморозить и заново измельчить в нем массу, чтобы она была однородной. Рецепты для полуавтоматической мороженицы или блендера стоит выбирать внимательнее: более жирная, хорошо стабилизированная масса легче взбивается, поэтому результат получается однородным, без кусочков льда.

Мы выбрали рецепты, подходящие для приготовления даже при помощи блендера. Разумеется, любая из этих основ отлично подойдет и для мороженицы.

Супершоколадное мороженое

Насыщенный горький шоколад, содержащий более 70% какао-бобов в составе, — лучший выбор для приготовления этого мороженого, если вам нравится терпкий вкус натурального шоколада. Если же вы предпочитаете более мягкий вкус, выбирайте плитку шоколада с меньшим содержанием какао. Рецепт можно разнообразить, добавляя ароматизаторы: апельсиновую цедру, корицу, ванильный экстракт или миндальный ликер.

Ингредиенты:

Темный шоколад без добавок с содержанием 70% какао — 100 г. (1 плитка); молоко (лучше взять «отборное» с жирностью повыше) — 300 мл.; коричневый сахар — 100 г.; яичные желтки — 3 штуки; сливки жирностью 33% — 300 мл.

Приготовление:

Влейте молоко в сотейник с толстым дном. Удобнее всего пользоваться посудой с антипригарным покрытием, чтобы масса не пригорала к стенкам и не сворачивалась.

Разломайте плитку шоколада на кусочки и добавьте в молоко, полностью растопите шоколад, помешивая, на среднем огне. Дайте остыть до комнатной температуры.

Тщательно взбейте желтки с сахаром. Понемногу влейте в них шоколадно-сливочную массу и перемешайте все вместе. Верните смесь в сотейник.

Заварите шоколадную массу на небольшом огне, помешивая деревянной или силиконовой лопаткой, пока она не загустеет. Ни в коем случае не доводите крем до кипения! Снимите загустевший шоколад с огня и дайте массе остыть.

Холодные сливки взбейте в крепкую пену. Аккуратно, небольшими порциями, вмешайте сливочную пену в шоколадную массу.

Готовую смесь можно положить в колбу мороженицы и готовить по инструкции к прибору. Если у вас нет мороженицы, уберите смесь в морозилку на 2-3 часа, затем переложите в чашу блендера, тщательно взбейте насадкой с ножами и заново заморозьте.

Мягкое мороженое из зеленого горошка

Неоспоримое достоинство этого рецепта — даже если вы готовите по нему, используя блендер, результат получится мгновенно: мягкое мороженое можно есть сразу, как только вы измельчили его в чаше. Количество сахара в рецепте минимальное, а в случае со сладким садовым горошком можно и вовсе обойтись без него. Кстати, если по каким-то причинам вам не подходят сливки из коровьего молока, можно использовать кокосовые, с ними получится отличный веганский вариант.

Ингредиенты:

Сливки жирностью 20-33% — 150 мл.; замороженный зеленый горошек — 500 г.; сахарная пудра — 1-2 ст. л.; листья перечной мяты — большая горсть; цедра одного-двух лимонов.

Приготовление:

Если вы используете сладкий зеленый горошек с рынка или из собственного сада, окатите его кипятком, откиньте на сито и дайте обсохнуть, а затем отправьте в морозилку на 24 часа. Купленный в отделе замороженных продуктов горошек в пакетах, разумеется, никак обрабатывать не нужно. В любом случае, важно доставать его прямо из морозилки непосредственно перед засыпанием в блендер.

Прежде чем приступать к взбиванию, подготовьте цедру лимона: снимите ее мелкой теркой. Ополосните водой и обсушите салфеткой листья перечной мяты. Несколько штук можно оставить для украшения, а остальные мелко нарезать.

Сливки нужно как следует охладить (просто держите их в самой холодной части камеры холодильника) и сразу вылить в чашу блендера. Взбивайте сливки на средней скорости до состояния мягких пиков — это когда пена станет влажной и белой.

Добавьте цедру лимона, листья мяты и замороженный горошек прямо из морозилки. Закройте чашу и взбейте массу на максимальной скорости. По вкусу добавьте сахарную пудру и еще раз взбейте.

Мягкое мороженое можно есть сразу, но если оно покажется вам слишком жидким, уберите его в морозилку на 30-60 минут.

Замороженный гаспачо с авокадо и козьим сыром

Обычный гаспачо из холодильника — это и так отличный способ охладиться в жару, но мы предлагаем слегка изменить его рецепт, сделав массу более плотной и жирной, чтобы заморозить ее в формочках для фруктового льда. В результате получится совершенно несладкое мороженое, которое вполне способно заменить первое блюдо на обед.

Ингредиенты:

Крупные помидоры — 3 штуки; белый хлеб — 3-4 толстых ломтика; лук-шалот — ½ штуки; чеснок — 1 зубчик; авокадо — 1 штука; мягкий козий (или сливочный) сыр — 100 г.; сахар — 1 столовая ложка; бальзамический уксус (лучше взять крем) — 2 столовые ложки; соль, черный молотый перец — по вкусу.

Приготовление:

Помидоры очистите от кожицы. Можно сделать это традиционным способом, надрезав кожицу и ошпарив помидоры кипятком, или просто положить их в глубокую миску с горячей водой и поставить на 90 секунд в микроволновку на максимальной мощности. Кожица лопнет, и вы легко ее снимете.

Мякоть помидоров нарежьте мелкими кубиками.

С хлеба срежьте корочки — для гаспачо потребуется только мякиш.

Чеснок и лук очистите и положите в чашу блендера. Измельчите на большой скорости.

Добавьте в чашу нарезанные помидоры, хлебный мякиш, авокадо, бальзамик, сахар и козий сыр. Измельчите массу в пюре в режиме «пульс» — хорошо, если она останется слегка фактурной. По вкусу приправьте солью и перцем.

Выложите гаспачо-пюре с авокадо и сыром в формочки для фруктового льда, закройте крышками и заморозьте.

Цитрусовая гранита

Граниту проще и быстрее всего готовить в автоматической мороженице — она помогает хорошо перемешать и равномерно охладить водянистую основу. Впрочем, адаптированную домашнюю версию вполне можно приготовить и в мощном блендере с острыми ножами и крепкой чашей, подходящей для колки льда.

Ингредиенты:

Свежевыжатые соки: апельсиновый — 200 мл., грейпфрутовый — 200 мл., лимонный — 200 мл.; сахар — 300 г.; мятная эссенция — 2-3 капли (по желанию).

Приготовление:

Соедините цитрусовый сок и сахар в сотейнике, доведите до кипения и варите на небольшом огне 20-30 минут, пока объем не уменьшится примерно на треть.

Разлейте сироп по формочками для льда или небольшим стаканчикам. Полностью заморозьте.

Готовые кубики льда выложите в чашу блендера и измельчите в пюре.

Крем Сабайон

Заварной яичный крем с добавлением сладкого алкоголя — прекрасный вариант, если у вас нет мороженицы и желания несколько раз измельчать и перемешивать массу блендером. Крем можно взбить и обычным венчиком (даже вручную!) — он все равно получается плотным, хорошо держит форму и через несколько часов в морозилке уже полностью готов к подаче. Детям такое мороженое все-таки лучше не предлагать: крем не доводят до кипения во время приготовления, а лишь нагревают, поэтому в составе остается алкоголь.

Ингредиенты:

Яичные желтки — 6 штук; сахар — 60 г.; сладкое крепленое вино — 100 мл.; ром — 30 мл.; молотый мускатный орех, корица — по вкусу.

Приготовление:

Для приготовления крема устройте «водяную баню» — на невысокую кастрюлю с водой поставьте сверху большую металлическую миску. Доведите воду до кипения, а затем убавьте огонь до минимального, чтобы она едва кипела, постоянно нагревая дно металлической миски. Также подготовьте погружной блендер с насадкой-венчиком для взбивания.

Соедините желтки с сахаром в металлической миске и взбейте на водяной бане до увеличения объема примерно в два раза.

Понемногу добавьте к ним сладкое крепленое вино, а затем и ром, продолжая взбивать массу до мягкой устойчивой пены. При приготовлении на водяной бане перегреть крем практически невозможно — поэтому не снимайте его с огня раньше времени, пока не убедитесь, что он крепко держит форму.

Готовый крем остудите до комнатной температуры и переложите в контейнер для замораживания (лучше выбрать не слишком глубокий прямоугольный контейнер, в нем масса замерзнет быстрее).

При подаче мороженое можно посыпать тертым мускатным орехом и молотой корицей.